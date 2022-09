João Azevêdo segue liderando a disputa pelo governo da Paraíba, mostra Ipec

Apoie o 247

247 - O candidato do PSB ao governo da Paraíba, João Azevêdo, ficou em primeiro lugar, com 35% das intenções de voto na pesquisa do Ipec, divulgada nesta quinta-feira (22) pela TV Cabo Branco. Pedro Cunha Lima (PSDB) apareceu na segunda posição (20%) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) na terceira (15%). Nilvan Ferreira (PL) conseguiu 14%.

Na pesquisa anterior (29/08), Azevêdo tinha 32%, Cunha Lima 16%, Veneziano 14%, e Nilvan 15%. O tucano, o emedebista e o candidato do PL ficaram tecnicamente empatados dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Quatro candidaturas ao governo paraibano não pontuaram - Adjany Simplicio (PSOL), Adriano Trajano (PCO) e Major Fábio (PRTB), que tinham 1% cada na pesquisa anterior. Antônio Nascimento (PSTU) também não pontuou (não pontuou na anterior).

Brancos e nulos somaram 9% (12% na anterior) e não souberam ou não responderam, 6% ( 8% na anterior).

Foram entrevistadas 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro em 37 municípios paraibanos. O nível de confiança foi de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o protocolo Nº PB-01979/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-03015/2022.

Datafolha

Nas intenções de voto para a Presidência da República, a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta, mostrou que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou as chances de vitória em primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais de vantagem para o candidato Jair Bolsonaro (PL) na simulação de segundo turno.

