João Gomes comanda show na final da Copa do Nordeste

247 - Cantor de Piseiro, João Gomes fará um show na Ilha do Retiro, região central do Recife (PE), antes da final da Copa do Nordeste, entre Sport x Ceará, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (3), às 21h. A apresentação deve durar 20 minutos, com show de luzes, apresentação de vídeos e presenças de ídolos dos dois clubes.

No cronograma, a partir das 20h35, as luzes serão apagadas para o início do show. A partir das 20h40, João Gomes entrará no palco da final e deve se apresentar por cerca de oito minutos.

João Gomes é um cantor e compositor brasileiro de forró e piseiro. O ano de 2021 foi dele, João Gomes! No ranking do Deezer, o álbum de estreia do artista, o "Eu Tenho a Senha", foi o mais ouvido no Brasil em 2021.

Copa do Nordeste

A partida entre Sport e Ceará vai ser o jogo de volta da final da Copa do Nordeste. No primeiro jogo o time cearense ganhou por 2 a 1.

O time pernambucano conquistou três Copas do Nordeste (1994, 2000 e 2014) e o Ceará duas (2015 e 2020), mesmo número de títulos do Fortaleza (CE) - 2019 e 2022.

Dois times têm quatro títulos cada - Bahia - (2001, 2002, 2017 e 2021) e Vitória (1997, 1999, 2003 e 2010).

Quatro clubes conquistaram uma edição do torneio - América-RN (1998) Campinense-PB (2013), Santa Cruz-PE (2016) e Sampaio Corrêa-MA (2018).

