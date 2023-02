João Pedro, desenhista autista do Brasil 247, entrega seus desenhos para o presidente Lula

Apoie o 247

247 - O jovem João Pedro de Oliveira Mercês, desenhista autista do Brasil 247, conseguiu realizar mais um sonho nesta quarta-feira (15): entregar suas obras para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O jovem encontrou-se com o presidente Lula na Bahia, durante o relançamento do programa Minha Casa Minha Vida. Pelo Twitter, João Pedro disse que entregou três desenhos a Lula e agradeceu ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.

Sucesso nas redes sociais, João Pedro já desenhou diversas autoridades do mundo político, do Brasil e de outros países, no campo da esquerda.

Confira abaixo o tweet de João Pedro e a entrevista que ele concedeu à TV 247:

Eu estou muito feliz sem parar porque hoje eu conheci pessoalmente o meu querido amigo guerreiro presidente @LulaOficial e entreguei pra ele três desenhos que eu fiz pra ele❤️ e consegui graças aos meus amigos @Jeronimoba13 e @costa_rui obrigado 💖 estamos juntos sempre na luta pic.twitter.com/3mV414rJ7L February 15, 2023





