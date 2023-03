João Pessoa sediará audiência de governadores com GT da Reforma Tributária, diz site

Reunião para discutir o projeto de reforma tributária do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será realizada no dia 27 de abril edit

247 - O Grupo de Trabalho (GT) da Reforma Tributária que está sendo elaborada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião com governadores de todo o Nordeste em João Pessoa (PB), no dia 27 de abril, informa o site do jornalista Maurílio Júnior.

A data e o local do evento, organizado pelo presidente do Consórcio Nordeste, governador João Azevêdo (PSB), teria sido confirmada pelo relator do projeto, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP). Ainda segundo a reportagem, no dia 28 do mesmo mês, a capital paraibana sediará uma audiência dos governadores do Nordeste com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

