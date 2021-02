Jornalista da Tribuna do Norte publica ameaça: "aponte a arma para comunistas"

Medeiros postou a imagem de uma pistola Glock 9 mm com a frase: “Aponte para assaltantes e comunistas, não necessariamente nesta ordem" edit

Do Saiba Mais - O bolsonarista e colunista do Jornal Tribuna do Norte Alex Medeiros divulgou uma postagem nas redes sociais em que sugere a seguidores apontarem uma arma para comunistas.

Na postagem, Medeiros publicou a imagem de uma pistola Glock 9 mm com a frase: “Aponte para assaltantes e comunistas, não necessariamente nesta ordem”.

