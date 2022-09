Jornalista petista é agredido e ameaçado por bolsonarista na Paraíba (vídeo)

O jornalista Antônio Balbino, assessor do candidato a deputado federal Luiz Couto (PT), foi agredido e ameaçado por um bolsonarista na cidade de Arara (PB) no dia 7 de setembro edit

247 - O jornalista Antônio Balbino, assessor do candidato a deputado federal Luiz Couto (PT), foi agredido e ameaçado por um bolsonarista na cidade de Arara, na Paraíba, no dia 7 de setembro.

Vídeo mostra que Balbino estava numa manifestação política do candidato com quem trabalha quando foi abordado de forma agressiva por um homem, que lhe segurou o pescoço e teria ameaçado: “vou lhe pegar”.

Na Paraíba, Lula e Coutinho lideram

A agressão mostra o desespero dos bolsonaristas. Segundo pesquisa Vox Populi, divulgada com exclusividade pelo Brasil 247, o ex-presidente Lula (PT) lidera com 60% na Paraíba, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem apenas 25%. O candidato petista Ricardo Coutinho lidera a corrida ao Senado com 29% de intenções de voto.

