José Guimarães: 'a chapa Boulos e Marta é a síntese de um pensamento moderno'

247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE) demonstrou apoio à chapa entre o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) e a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT).

"Essa militância do PT não tem coisa igual. Compreensiva e sempre milita pensando no povo. A chapa Boulos é Marta é a síntese de um pensamento moderno como é moderna a cidade de São Paulo. O presidente ⁦@LulaOficial foi o maestro dessa construção rumo à vitória. Viva SP!", escreveu o parlamentar na rede social X.

A ex-prefeita voltou ao Partido dos Trabalhadores (PT) na última sexta-feira (2), encerrando quase uma década desde sua saída da legenda. Durante o evento, Marta disse que é "PT raiz". O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou a importância da chapa entre a ex-prefeitura e o deputado do Psol.

