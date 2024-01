José Guimarães: 'BNDES Azul tem uma importância estratégica para a soberania brasileira'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE) demonstrou apoio nesta sexta-feira (26) ao anúncio feito pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, sobre o investimento de pelo menos R$ 2 bilhões, por meio do programa BNDES Azul, para a retomada da produção de navios no Brasil. Segundo a instituição bancária, o programa tem cerca de R$ 22 bilhões em carteira para projetos. O País tem uma área oceânica de cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados (km²).

"Importância estratégica para a soberania do país", afirmou Guimarães na rede social X, acrescentando que a produção de navios "vai gerar mais empregos nacionais, desenvolvimento econômico e melhoria da infraestrutura portuária".

continua após o anúncio

O banco afirmou na última quarta (24) que o BNDES Azul vai garantir a "descarbonização da frota naval". "A volta dos investimentos no setor atendem à Organização Marítima Internacional (IMO), que determinou que até 2030 40% da frota marítima mundial tem de ter combustível renovável".

Durante o lançamento do programa, no estado do Rio, Mercadante afirmou que o Brasil tem "uma grande oportunidade, porque os navios vão ter de fazer reformas para substituir petróleo por energia renovável e, ao mesmo tempo, construir novas embarcações".

continua após o anúncio

Importância estratégica para a soberania do país 🇧🇷



⚓ Produção de navios é estratégica para o Brasil, afirmou Aloizio Mercadante. Além disso, essa produção vai gerar mais empregos nacionais, desenvolvimento econômico e melhoria da infraestrutura portuária. 🚢 pic.twitter.com/9cz4WlLUvl — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 26, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: