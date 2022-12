Jovem é esfaqueada enquanto dormia em viagem de ônibus para Salvador

Vítima viajava com uma amiga para Salvador e estava dormindo no momento em que sofreu a agressão no rosto edit

247 - Uma passageira de ônibus com destino a Salvador relatou ter sido esfaqueada durante a viagem. Segundo depoimento, publicado em uma rede social nesse sábado (3), o fato ocorreu quando o veículo trafegava próximo à cidade do Conde, no Litoral Norte da Bahia. As informações são do portal Metrópoles.

O transporte tinha saído de Recife (PE) às 18h15 do dia (29), com previsão de chegada a Salvador às 7h40 do dia seguinte. Por volta das 5h, a passageira disse que dormia quando acordou com uma forte dor no rosto.

“Ao passar a mão, verifiquei que estava coberta de sangue. Alguém havia me cortado violentamente no rosto. Logo após tomar ciência do ocorrido, fui até a poltrona de uma amiga, que também estava viajando comigo, que me ajudou com os primeiros socorros e acordou os demais passageiros”, disse.

Uma faca foi localizada com uma passageira e o objeto foi encaminhado à perícia. As câmeras de segurança do ônibus já foram solicitadas e devem ser analisadas em breve. A vítima foi levada para um hospital da região e foi liberada em seguida. A situação aconteceu na última terça-feira (29).

