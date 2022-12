Jovem que teve rosto cortado enquanto dormia em viagem de ônibus já tem em mente quem pode ter cometido ataque

Apoie o 247

247 - A jovem que teve o rosto cortado enquanto dormia em um ônibus na Bahia retirou os pontos e avalia a possibilidade de fazer uma cirurgia. Stefani Firmo, 23 anos, contou, nesta quinta-feira (8), no programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo, que continua a acreditar que foi agredida pela passageira que estava sentada atrás dela. As informações são do portal G1.

“Estou bem, na medida do possível. Graças a Deus tirei os pontos e a questão da cirurgia, como vai proceder daqui para frente, vai depender do tratamento inicial”, disse a estudante de enfermagem.

O caso ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro, quando Stefani Firmo voltava para casa. A estudante teve um corte profundo e precisou levar 18 pontos no rosto.

Após o ataque, a polícia chegou a apreender uma faca que estava com a passageira sentada atrás da vítima. O objeto foi enviado para a perícia, e a passageira foi ouvida e liberada.

