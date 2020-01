Juca Ferreira ganha o apoio de Gilberto Gil na disputa ao cargo de prefeito de Salvador

Por Denise Assis - Enquanto o setor cultural está em ameaça constante no governo de Jair Bolsonaro, a Bahia tem entre os candidatos concorrendo à Prefeitura da capital, Salvador, o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira, que assumiu a pasta durante o governo Lula.

Elogiado até hoje por sua atuação pelo setor, Juca está disputando a indicação para concorrer, com outros quatro quadros do PT de Salvador. Hoje, no entanto, ganhou larga vantagem. Recebeu do também ex-ministro petista, Gilberto Gil, muitos elogios e o apoio explícito num vídeo em que aparecem juntos (veja vídeo).

Os dois são amigos de longa data e trabalharam no MINC na mesma época. Quando Gil foi ministro da Cultura, foi Juca Ferreira quem o sucedeu, no segundo mandato de Lula, e depois voltou também no segundo mandato de Dilma.

No vídeo, Gil destaca a larga experiência e a competência de Juca em gestão pública democrática e participativa.

Além de ministro, Juca foi secretário de Cultura de São Paulo na gestão do prefeito Fernando Haddad, e em Belo Horizonte, cargo que deixou recentemente.