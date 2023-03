Judiciário determina a reintegração de área ocupada pelo MST na Bahia

Apoie o 247

247 - O juiz Renan Souza Moreira, do Tribunal de Justiça da Bahia, determinou a reintegração de uma fazenda da empresa Suzano no município de Mucuri, na Bahia, ocupada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) desde a terça-feira (27).

O magistrado deu um prazo de 15 dias para o MST apresentar uma resposta, “sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações”.

O despacho ordena a aplicação de multa diária de R$ 5 mil caso outras áreas da companhia sejam ocupadas.

Integrantes do movimento denunciaram o crescimento das monoculturas. Eles afirmaram que a plantação tem provocado êxodo rural e causado problemas hídricos.

De acordo com o juiz, "permitir o prolongamento da ocupação, com o claro interesse da parte demandada de expandir e buscar consolidar a sua posse advinda de esbulho possessório, resultaria, muito provavelmente, na formação desorganizada e conglomerada de ocupações irregulares".

A Justiça autorizou que a requisição de força policial, “se necessária”, para cumprir a ordem de desocupação.

