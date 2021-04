Juiz que livrou o filho da cadeia diz que decisão não é “aberração”

Vitória Rafalovik, Metrópoles - No Piauí, o juiz Noé Pacheco de Carvalho, juiz da 1ª Vara da comarca de Floriano, a 200 km da capital, que livrou o próprio filho da cadeia, disse que não houve “aberração” na decisão. Ele justificou: “Entre defender a toga e meu filho, vou defender ele”. As informações são do G1.

O filho do magistrado se envolveu em um acidente que deixou uma mulher ferida e f0oi autuado por lesão corporal culposa (sem intenção) e embriaguez ao volante.

Em declaração à TV Globo, o juiz destacou que “o menino foi levado para o distrito policial e era um caso de liberdade provisória, era réu primário, com bons antecedentes, um acidente sem maiores consequências, assumi todos os riscos e concedi a liberdade, mas apliquei medidas cautelares”.

Leia mais no Metrópoles.

