"Juntos estiveram e estarão em temas importantes para o povo", diz Wellington Dias sobre Lula e FHC

247 - O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias (PT), em nota enviada ao DCM nesta sexta-feira (21), comentou o encontro entre os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula.

Dias destacou que ambos são figuras muito importantes da política brasileira e que já estiveram juntos em outros momentos difíceis da história. O diálogo entre o tucano e o petista, para o governador, "é um gesto grande, que amplia esperança e fé na democracia".

“Lembro-me e presenciei o encontro do Presidente Fernando Henrique Cardoso quando este visitava a dona Marisa e o presidente Lula, quando ela estava internada e logo foi a óbito. São dois importantes líderes brasileiros que, independentes de posições diferentes sobre alguns temas e disputas eleitorais, juntos estiveram e estarão em temas importantes para o povo brasileiro. Num momento de tanto ódio, agressões e líderes querendo destruir o outro por disputas eleitorais, o diálogo entre estes dois ex presidentes, é um gesto grande, que amplia esperança e fé na democracia. A pauta do povo brasileiro torna maior ainda a importância deste encontro. São dois líderes que tem destacado legado de serviços prestados ao Brasil", diz a nota do governador.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.