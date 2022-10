Justiça bloqueia R$ 78 milhões de municípios do Maranhão por indícios de desvios em emendas parlamentares

Apoie o 247

247 - Justiça do Maranhão determinou o bloqueio de R$ 78 milhões das contas dos Fundos de Saúde de 20 municípios maranhenses por indícios de recebimento fraudulento de repasses federais oriundos de emendas parlamentares, informou o G1 .

A ação ocorreu a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Dentre o valor total, há valores das emendas de relator – o chamado orçamento secreto, que Jair Bolsonaro (PL) liberou para comprar sua base parlamentar do Centrão no Congresso.

Segundo o G1, entre os 20 municípios que tiveram as contas bloqueadas, estão Miranda do Norte, Afonso Cunha, Bela Vista do Maranhão, São Francisco do Maranhão, Loreto, Governador Luiz Rocha, Santa Filomena do Maranhão, São Bernardo, Igarapé Grande, Bequimão, Turilândia, Lago dos Rodrigues, Joselândia e São Domingos do Maranhão. Os nomes das demais cidades não foram informados pelo MPF.

O MPF denunciou indícios de irregularidades na inserção de dados falsos em sistemas do Sistema Único de Saúde (SUS) para desviar as verbas parlamentares.

De acordo com Controladoria Geral da União (CGU), foi informado que a produção ambulatorial informada pelos municípios maranhenses cresceu 78% nos últimos 5 anos, mas não houve aumento na quantidade de instalações e contratação de médicos e demais profissionais de saúde.

