Justiça de Alagoas bloqueia R$ 1,1 bilhão em contas da Braskem

Determinação decorre de ação movida pela Defensoria Pública de Alagoas no contexto do fenômeno de afundamento de solo em Maceió edit

Infomoney - A petroquímica Braskem (BRKM5) informou nesta quinta-feira (20) que a Justiça de Alagoas determinou o bloqueio de cerca de R$ 1,1 bilhão das contas da empresa, segundo comunicado ao mercado.

A companhia afirmou que a determinação decorre de ação movida pela Defensoria Pública de Alagoas no contexto do fenômeno de afundamento de solo em Maceió.

As ações chegaram a ter a negociação interrompida na iminência da divulgação do fato relevante, mas voltaram a negociar no fim da manhã. Às 11h50 (horário de Brasília), os ativos caíam 0,91%, a R$ 19,60.

