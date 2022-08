Justiça Federal determina o bloqueio de verba superior a R$ 20 milhões do orçamento secreto

Apoie o 247

247 - A Justiça Federal do Maranhão determinou o bloqueio de R$ 20,7 milhões do orçamento secreto para quatro municípios do estado. O Judiciário acolheu um pedido feito pelo Ministério Público Federal no Maranhão (MPF-MA). As cidades que receberiam dinheiro são Miranda do Norte (R$ 9,3 milhões), Afonso Cunha (R$ 6,6 milhões), Bela Vista do Maranhão (R$ 2,7 milhões) e São Francisco do Maranhão (R$ 1,95 milhão).

O orçamento secreto é o nome dado a emendas parlamentares chamadas emendas de relator, que, diferentemente, das emendas individual, de bancada ou de comissão, não tem a obrigatoriedade mostrar qual parlamentar pediu o dinheiro nem em quais projetos ou áreas será investido.

A falta de transparência, com o orçamento secreto, serviu para Jair Bolsonaro (PL) comprar apoio parlamentar no Congresso Nacional.

