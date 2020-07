Justiça Militar condena 5 oficiais por fraude de R$ 344,3 mil em hospital do Recife

A Justiça Militar da União (JMU) condenou cinco oficiais do Exército e uma empresária - casada com um dos envolvidos nas irregularidades - por envolvimento em um esquema de fraudes em licitações de informática no Hospital Militar de Área do Recife (PE) edit

247 - A Justiça Militar da União (JMU) condenou cinco oficiais do Exército Brasileiro (EB) e uma empresária por envolvimento em um esquema de fraudes no Hospital Militar de Área do Recife (PE). O esquema teria resultado em um prejuízo de R$ 344,3 mil aos cofres públicos. A proprietária da empresa envolvida nas irregularidades é casada com um dos oficiais condenados pela Justiça Militar.

Segundo reportagem do site Metrópoles, as irregularidades nas licitações teriam ocorrido entre os anos de 2008 e 2010. As fraudes envolviam compras de equipamentos de informática como computadores, fontes de alimentação e gravadores de CD, entre outros itens, que não eram entregues à unidade hospitalar.

“Afirma o MPM que, com esta meticulosa e elaborada manobra fraudulenta, os denunciados, em concurso de pessoas e com repartição de tarefas, auferiram vantagem econômica indevida, comprovadas em análise de suas movimentações bancárias e de sigilo fiscais, induzindo a administração militar em erro em razão da fraude cometida nos procedimentos licitatórios”, destacou a juíza federal da Justiça Militar Maria do Socorro Leal na sentença. O diretor do HMAR, coronel Francisco José de Madeiro Monteiro, foi acusado de ser o mentor do esquema e foi condenado a cumprir uma pena seis anos de reclusão.

