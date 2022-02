Justiça revoga prisão de membros do Sindicato dos Rodoviários em São Luís (MA)

Prisão havia sido decretada por descumprimento do imediato retorno de 80% da frota do transporte público, que estava de greve edit

Apoie o 247

ICL

247 - A desembargadora Solange Cristina Passos de Castro, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA), decidiu revogar a determinação de prisão de três membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão (STTREMA). A informação é do G1.

A prisão, motivada pelo descumprimento do imediato retorno de 80% da frota do transporte público da Região Metropolitana da capital, que estava de greve, foi revogada após a defesa dos membros do STTREMA mostrarem que a decisão da Justiça foi cumprida com o fim da paralisação que durou quatro dias na Região Metropolitana de São Luís.

De acordo com decisão da magistrada, "vislumbra-se, dos fatos, argumentos e provas, apresentado por três litigantes [...] o efetivo cumprimento das decisões judiciais proferidas por esta Justiça do Trabalho, através desta desembargadora, restabelecida, assim, e portanto, a ordem jurídico-social como deve ser, permanentemente, num estado democrático de direito".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prisão de 15 membros do sindicato havia sido decretada na sexta-feira (18).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE