Levantamento aponta para empate técnico entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues na Bahia

O empate técnico acontece tanto no primeiro quanto no segundo turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - Levantamento da Nervera Serviços, contratada pelo jornal A Tarde, mostra que ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo da Bahia.

ACM tem 38,8% das intenções de voto e Jerônimo tem 37,8%.

ACM Neto - 38,8%

Jerônimo Rodrigues - 37,8%

João Roma (PL) - 13,2%

Kléber Rosa (Psol) - 1,4%

Giovani Damico (PCB) - 0,1%

Brancos/Nulos/Não sabem - 8,6%

Segundo turno

Na projeção de segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, o candidato do União Brasil aparece com 42,7% e o petista com 39,9%. Ambos estão novamente empatados tecnicamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento - feito por meio de "coleta aleatória via questionário estruturado web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado do Estado da Bahia - ouviu 1.600 eleitores da Bahia entre 30 de julho e 4 de agosto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-04586/2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.