Levantamento Nervera/Arko no Ceará: Capitão Wagner tem 40% e Elmano de Freitas 27%

247 - Levantamento da Nervera Serviços encomendado pela Arko Advice e divulgado no último dia 29 mostra que Capitão Wagner (União Brasil) lidera a disputa pelo governo do Ceará.

Capitão Wagner - 40,5%

Elmano de Freitas (PT) - 27,1%

Roberto Cláudio (PDT) - 18,9%.

Brancos/Nulos - 7,4%

Não sabem - 5,5%

Os demais candidatos não somaram 1%

A coleta dos dados é feita aleatoriamente "via questionário estruturado web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado do Ceará".

O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 23 e 26 de agosto e está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob o protocolo CE-08066/2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais.

No Ceará a esquerda toda havia fechado apoio à reeleição da atual governadora Izolda, do PDT. O Ciro vetou, a aliança ruiu. O PT lançou o Elmano, a Izolda saiu do PDT e o candidato do Ciro tá em terceiro. Esse é o negoção do pretenso “conciliador nacional”. Acho é pouco! #13✊🏾🚩 pic.twitter.com/qko6GT1h4Z September 1, 2022

