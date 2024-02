Lewandowski autoriza envio da Força Penal Nacional para a Penitenciária Federal de Mossoró

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio da Força Penal Nacional (FPN) para o presídio federal de Mossoró (RN), onde dois criminosos fugiram há uma semana e ainda não foram encontrados.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21) e autoriza o uso dos agentes entre 23 de fevereiro e 22 de abril.

A medida busca aprimorar a segurança externa da Penitenciária Federal e promover a cooperação entre as autoridades estaduais e nacionais, que buscam por Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento.

A FPN se soma à Força Nacional, cujos 100 homens e 20 viaturas já auxiliam as forças locais nas buscas pelos criminosos e procedimentos de segurança. (Com informações do R7).

