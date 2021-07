Liana Cirne Lins: 'Bolsonaro rebate atacando direitos humanos, porque não tem defesa. Só sabe roubar'

A vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT) fez referência a postagens no Twitter feitas por Jair Bolsonaro, que teceu críticas a temas como homssexualidade, na tentativa de desviar as atenções para o envolvimento direto dele no roubo de salários de assessores. "Motivo: não tem defesa. É um bandido. Só sabe roubar", disse a parlamentar edit

247 - A vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT) afirmou no Twitter afirmou no Twitter que Jair Bolsonaro defendeu novamente pautas contra os direitos humanos na tentativa de afastar acusações de atuação direta em roubo de salários de funcionários (veja as postagens dele no final da matéria).

"Bolsonaro foi acusado pela cunhada de praticar rachadinha. A ‘defesa’ dele no twitter cita pedofilia, tráfico e homossexualidade - temas pelos quais tem obsessão. Só não cita algum fato que possa afastar o crime de peculato. Motivo: não tem defesa. É um bandido. Só sabe roubar", escreveu a parlamentar.

No dia 29 de junho, durante atos contra Bolsonaro em Recife, a petista foi agredida por policiais, que jogaram spray de pimenta no rosto dela, que chegou a cair no chão e precisou ser amparada por outra pessoa.

A polícia jogou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra vários manifestantes na capital pernambucana. Pelo menos uma pessoa já ficou gravemente ferida no ato.

Em uma das revelações sobre as rachadinhas, a fisiculturista Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada de Jair Bolsonaro, afirmou que ele demitiu um irmão dela, André Siqueira Valle, por ter se recusado a entregar a maior parte do salário de assessor do então deputado federal.

Em outro indício de envolvimento de Bolsonaro nas rachadinhas, a mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, também afirmou que "o 01, o Jair, não vai deixar", ao comentar sobre um possível retorno do marido para um cargo de assessor de Flávio Bolsonaro.

Outra revelação apontou que o coronel da reserva do Exército Guilherme dos Santos Hudson atuou no recolhimento de salários do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro quando o atual senador exercia um mandato na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Várias lideranças políticas foram ao Twitter repudiar a atuação de Bolsonaro. "É melhor Jair se preparando para a cadeia!", disse o líder do MTST, Guilherme Boulos. "Esse vai sair do Palácio de camburão", afirmou Orlando Silva (PCdoB-SP).

Usuários foram em peso à rede social chamar Bolsonaro de corrupto.

- Quando nada têm contra seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes, e amigos do mesmo.



- Inquéritos e acusações absurdas, ... Daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc... — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 5, 2021

- Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores (ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes) e esse alguém ("Daniel") passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 5, 2021

