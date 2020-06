Liana Cirne Lins: prisão de Sara Winter é vitória da democracia!

247 - Doutora em Direito Público e professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Liane Cirne Lins afirmou no Twitter que a prisão da militante bolsonarista Sara Winter é boa para a democracia, pois a ativista já participou de atos que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal.

"Terrorista Sara Winter presa! Atenção: ela não foi presa no inquérito das fake news. De acordo com a GloboNews, a prisão foi decretada no inquérito que apura as manifestações antidemocráticas contra o STF, a pedido do PGR, Augusto Aras. Prisão de Winter é vitória da democracia!", escreveu ela no Twitter.

Sara Winter foi presa no âmbito do inquérito que investiga atos pró-golpe no País. Agentes da Polícia Federal cumprem outros cinco mandados de prisão, todos membros do grupo '300 do Brasil'.

Terrorista Sara Winter presa!

Atenção: ela não foi presa no inquérito das fake news.

De acordo com a GloboNews, a prisão foi decretada no inquérito que apura as manifestações antidemocráticas contra o STF, a pedido do PGR, Augusto Aras.

Prisão de Winter é vitória da democracia! — Liana Cirne (@LianaCirne) June 15, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.