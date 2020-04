Líder do PP critica Mandetta: mais trabalho e menos entrevista

O líder do PP na Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também criticou os critérios da repartição de cerca de R$ 4 bilhões feita pelo Ministério da Saúde para esta epidemia do coronavírus edit

247 - O líder do PP na Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a postura do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na crise do coronavírus. O PP é o mais numeroso dos partidos que compõem o chamado centrão na Câmara dos Deputados. "A hora é de mais trabalho e menos entrevista, pois enquanto o médico está dando entrevista, o paciente está morrendo sem respirador, profissionais de saúde estão expostos sem equipamentos adequados e a população está circulando sem máscaras aumentando vertiginosamente o pico de contaminação", escreveu Lira em artigo enviado à coluna Painel.

O parlamentar também criticou os critérios da repartição de cerca de R$ 4 bilhões feita pelo Ministério da Saúde na semana passada. "Quando os estados e municípios realmente afetados mais necessitam de recursos e apoio do Ministério da Saúde, o órgão repassou R$ 4 bilhões sem qualquer critério a ser observado dentro da estatística epidemiológica", disse.

