Líder nas pesquisas para Fortaleza diz que policiais atiraram contra Cid em legítima defesa e que registrará BO contra senador

O deputado federal e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (Pros), afirmou que registrará um boletim de ocorrência contra o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), alvo de tiros da polícia em Sobral, interior cearense. "Ele ia passar com trator por cima de várias pessoas e houve uma reação legítima para evitar tragédia maior", afirma o parlamentar

O deputado federal e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (Pros), afirmou que os tiros que acertaram o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE), em Sobral, no Ceará, foram "uma legítima defesa" por parte de quem os disparou. O parlamentar afirmou que registrará Boletim de Ocorrência (B.O.) contra Cid Gomes por tentativa de homicídio.

"A atitude do senador Cid Gomes em Sobral é lamentável. A gente lamenta pelo estado de saúde dele, espero que se recupere, mas ficou muito claro que o que aconteceu foi uma legítima defesa. Ele ia passar com trator por cima de várias pessoas e houve uma reação legítima para evitar tragédia maior", afirma o parlamentar. Seu relato foi publicado no jornal O Povo.

Wagner foi ao Palácio da Abolição acompanhado de outros deputados de outros estados, mas não foi recebido pelo governador Camilo Santana (PT). Estavam com Wagner o secretário nacional de Proteção Global, Sérgio Queiroz, o diretor de Proteção e Defesa de Direitos Humanos, Herbert Barros, ambos vinculados ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e os deputados federais Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM) e Major Fabiana (PSL-RJ).