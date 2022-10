Liderança histórica do PT em Pernambuco e ex-prefeito de Recife, João Paulo reafirma apoio a Marília Arraes

Apoie o 247

ICL

247 - Liderança histórica do PT em Pernambuco e ex-prefeito de Recife, o deputado estadual João Paulo reforçou seu apoio à candidatura de Marília Arraes (Solidariedade) na disputa ao governo pernambucano.

João Paulo estava presente ao anúncio da oficialização da chegada do PT ao palanque comandado por Marília e se reuniu novamente, nesta terça-feira, 11, com a candidata para debater os próximos passos da campanha e a chegada de novos apoios.

“Marília sempre esteve ao lado de Lula e do povo. Por isso é muito importante que todos trabalhemos para eleger Marília governadora e Lula presidente”, destacou o deputado que foi o primeiro prefeito eleito pelo PT em Recife.

"João Paulo, assim como Arraes, olhou para o Recife com olhos de quem está disposto a reverter prioridades. Foi com muita alegria que dei a ele o meu primeiro voto para prefeito da minha cidade. E é com essa mesma felicidade que recebo seu apoio. Vamos juntos resgatar Pernambuco e eleger o presidente Lula para cuidar do Brasil”, comentou Marília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.