Liderança quilombola é assassinada a tiros

Apoie o 247

ICL

247 - O líder quilombola Edvaldo Pereira Rocha foi executado na tarde desta sexta-feira (29) na cidade de São João do Soter, no leste do Maranhão. Ele foi executado por dois pistoleiros e foi atingido por oito tiros, informou o advogado Diogo Cabral. Edvaldo Pereira Rocha era uma liderança do quilombo Jacarezinho. Rocha é o 7º quilombola assassinado no Maranhão em menos de 2 anos.

O assassinato de Pereira está vinculado a uma disputa por terra na baixada maranhense.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).A Delegacia Regional do município de Caxias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Edvaldo Pereira Rocha, liderança do quilombo Jacarezinho,em São João do Soter, leste do Maranhão, foi executado ainda pouco por 2 pistoleiros, sendo atingindo por 8 tiros. É o 7º quilombola assassinado no Maranhão em menos de 2 anos. Vivemos uma guerra no campo! Guerra! pic.twitter.com/eQUK5noCCS CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Diogo Cabral (@Diogotapuio) April 29, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE