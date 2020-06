Lídice da Mata: Carla Zambelli tenta intimidar e deixar as pessoas sem reação

247 - Relatora da CPMI das Fake News, a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) criticou a deputada Carla Zambelli por pedir seu impeachment e de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Não vejo com surpresa. A deputada tem se caracterizado com esse tipo de ações, agressivas, achando que ela pode mandar em tudo. É um modus operandi que busca sempre intimidar as pessoas para que elas fiquem acuadas e não se sintam na posição de reagir", afirmou Lídice à Revista Forum.

A parlamentar do PSB também destacou que um dos inquéritos do STF investiga bolsonaristas por suspeita de uso do dinheiro público no financiamento de manifestações golpistas, que pedem o fechamento do Congresso e do STF. "Usaram verba indenizatória da Câmara para contratar um publicitário vinculado a um partido que não existe, para convocação da manifestação que fecha o Congresso. Impressionante como são ‘cara de pau’, eleitos para um Congresso que querem fechar. Dizem que são democratas, é uma democracia que só serve a eles", criticou.

