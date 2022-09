Lira omitiu da Justiça Eleitoral compra de fazenda por R$ 2 milhões, denuncia ex-esposa (vídeo)

Candidata a deputada federal, Jullyene Lins (MDB-AL) usou as redes sociais para apresentar recibos que comprovariam a compra do imóvel pelo presidente da Câmara em 2004 edit

247 - Jullyene Lins, candidata a deputada federal pelo MDB de Alagoas, Jullyene Lins, usou as redes sociais para acusar o ex-marido, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP), de esconder da Justiça Eleitoral a compra de uma fazenda em Pernambuco

“Eu estou aqui para falar, mas também para mostrar as provas da injustiça, da corrupção e da maldade que tanto luto para combater todos os dias", diz Jullyene no vídeo postado nesta terça-feira (6) juntamente com imagens de diversos recibos. Segundo ela, a fazenda foi adquirida por Lira em 2004 por quase R$ 2 milhões.

"Vou compartilhar vocês uma pequena história. Recibos para a compra de apenas uma fazenda em Pernambuco somam quase R$ 2 milhões em 2004. Essa é a estratégia do pai dos ricos, o dono do orçamento secreto", finaliza.

Veja o vídeo.

