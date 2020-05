Luciana Santos, presidente do PCdoB, testa positivo para Covid-19

“Luciana está assintomática e permanecerá em isolamento domiciliar, conforme orientação das autoridades sanitárias, e trabalhando de maneira remota”, diz comunicado em rede social da presidente do PCdoB edit

247 - A presidente do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, comunicou via rede social que testou positivo para Covid-19. O resultado do exame ficou pronto nesta quarta-feira (20).

