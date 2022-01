Luizianne defende forte palanque do PT no Ceará durante a campanha de Lula

Para ela, todos os candidatos do PT no Ceará nas eleições deste ano, para todos os cargos eletivos, têm que ser candidatas e candidatos do ex-presidente edit

Por Antônio Carlos de Freitas, para o 247 - Em entrevista ao FocusJor, nesta terça-feira (25), a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) reafirmou a necessidade de o PT fortalecer o palanque do presidente Lula na campanha para a Presidência da República, nas eleições deste ano. A parlamentar e ex-prefeita de Fortaleza afirmou que se coloca à disposição da decisão de Lula e do PT, e que está aguardando a finalização de conversas com lideranças partidárias para, nas próximas semanas, se manifestar sobre a sua atuação nas eleições de 2022. Nesta semana, lideranças petistas têm uma série de atividades para discutir as eleições no Ceará. Na próxima quinta (27) haverá uma grande plenária com a militância e apoiadores, com transmissão pelas redes sociais, coordenada pela deputada Luizianne e pelos deputados federal José Airton (PT-CE) e estadual Elmano de Freitas.

Na entrevista, a deputada fez um apanhado das principais conquistas de sua gestão na capital cearense (2005-2012) para ressaltar a importância e o protagonismo político que o PT tem no estado. “Nós estamos muito empolgadas para reconstruir o Brasil e dar sequência à gestão de Camilo Santana, com um governador do PT no Ceará”, destacou. Luizianne salientou ainda a importância da forte estrutura partidária do PT. “Depois de tudo que aconteceu com o presidente Lula, que passou 580 dias encarcerado injustamente, nosso partido está de pé, com o Lula podendo vencer as eleições deste ano. É um fato marcante na história. Depois de 20 anos da primeira vitória de Lula para a Presidência (2002), em 2022, vamos ter mais uma eleição das nossas vidas”.

A deputada reforçou a necessidade de que os novos prefeitos recém-filiados ao PT venham para somar na campanha de Lula e enfatizou que todos/as os/as candidatos/as do PT no Ceará nas eleições deste ano, para todos os cargos eletivos, têm que ser candidatas e candidatos do presidente petista. Condição necessária para a construção da vitória de Lula e o fortalecimento do PT, não só para derrotar o projeto fascista-neolibeal de Bolsonaro, mas também para a retomada de um projeto democrático e popular no Brasil. “O próprio governador Camilo quer ser candidato ao Senado, deverá deixar o governo em abril próximo, se ele quiser; então, ele terá de ser o senador do Lula. O senador que fará a campanha do presidente Lula no Ceará”, assinalou a deputada.