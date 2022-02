Luizianne Lins alerta para a necessidade de "combater as fake news" após clã Bolsonaro ressuscitar fakeada

Apoie o 247

247 - A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), ex-prefeita de Fortaleza, criticou nesta segunda-feira (14), pelo Twitter, a tentativa da família Bolsonaro de resgatar o caso da suposta facada contra Jair Bolsonaro em 2018.

"No desespero da derrota iminente, Família Bolsonaro tenta ressuscitar caso da fakeada do Adelio e culpar o PT. A gente sabe do que a familicia é capaz. Vamos combater as fake news!", escreveu a parlamentar no Twitter.

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) também alertou para o fato de que aliados do bolsonarismo podem usar o caso contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), com a iniciativa, o clã Bolsonaro "está tentando aplicar uma espécie de Plano Cohen Tabajara".

