Luizianne Lins requer que Câmara faça campanha para que jovens tirem o título de eleitor

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Luizianne Lins (PT/CE) apresentou ao presidente da Câmara dos/as Deputados/as o Requerimento 547/2022 para que a Casa Legislativa promova uma campanha para que jovens de 16 e 17 anos obtenham o título de eleitor.

Na justificativa do Requerimento, Luizianne afirma que, acordo com matéria divulgada na imprensa brasileira, menos de um a cada cinco jovens de 16 e 17 anos tirou o título de eleitor para ficar apto a votar nas eleições de 2022. O prazo para tirar o documento termina no próximo dia 04/05 e o título pode ser requisitado via internet através do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, quem tem mais de 15 anos e faz 16 até a data do primeiro turno (02/10/2022) também pode se cadastrar para votar. Para a parlamentar, apesar dos esforços do TSE, que sempre realiza campanhas junto às escolas e agora se moderniza nas redes sociais da Internet (envolvendo jogadores e artistas), a divulgação tem passado quase despercebida devido à pandemia do coronavírus e à inércia do governo federal em ações educativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nesse sentido, é crucial que todos/as os/as parlamentares brasileiros/as abracem esta causa e procurem estimular os/as jovens de seus respectivos estados a se credenciarem para o voto consciente, entendendo que a política é fundamental na vida cotidiana, não só dos adolescentes como de suas relações afetivas e familiares. O direito à cidade, habitação, educação, saúde, cultura, ao meio ambiente e o fim da privação dos direitos requer políticas públicas voltadas para os/as mais necessitados/as e políticos/as compromissados/as em reduzir a brutal desigualdade social existente em nosso país", assinala Luizianne.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE