Lula atende imprensa e faz caminhada com Marília Arraes no Recife nesta sexta

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da Coligação Brasil da Esperança, e a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), candidata ao governado de Pernambuco, participarão da caminhada Brasil da Esperança no Recife (PE), nesta sexta-feira (14/10).

Antes da caminhada, Às 10h, Lula e Marília atenderão a imprensa na sede da Fetape (Rua Gervásio Pires, 876). Após a entrevista, seguem para a caminhada, que tem concentração no Parque Treze de Maio e saída da Rua do Hospício.

A entrevista e o ato serão transmitidos pelas redes do ex-presidente. As credenciais de imprensa para a caminhada serão válidas para a entrevista. O credenciamento pode ser feito neste link, até as 18h desta quinta-feira (13/10).

A Coligação Brasil da Esperança é formada pelas federações FE BRASIL (PT/PV/PC do B) e PSOL/REDE, PSB, Solidariedade, PROS, Avante e o Agir.

Serviço

Atendimento à imprensa

Hora: 10h

Local: sede da Fetape, na Rua Gervásio Pires, 876, Boa Vista, Recife (PE)

Entrega de credenciais: no local, a partir das 8h30

Caminhada Brasil da Esperança no Recife

Hora: 11h

Local: saída da Rua do Hospício, ao lado da Faculdade de Direito

Entrega das credenciais: no local, a partir das 9h30, para quem for direto para caminhada

