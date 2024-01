Lula dá início a série de visitas pelo Brasil, começando com a Bahia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula embarcará para Salvador, na Bahia, na manhã de quinta-feira (18), iniciando uma prometida série de visitas por todos os estados brasileiros no primeiro semestre de 2024.

Após passagens por São Paulo e Rio de Janeiro, para compromissos secundários, e, logicamente, Brasília, o presidente planeja ainda visitas a Recife e Fortaleza nos próximos dias. O roteiro pelo Nordeste, uma forte base eleitoral do presidente, enfatizará ciência, tecnologia e desenvolvimento.

continua após o anúncio

Em Salvador, Lula participará da cerimônia de assinatura do acordo para a implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Em Recife, ainda na quinta-feira, o presidente estará presente na retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima, enquanto em Fortaleza, participará do lançamento da pedra fundamental de um campus do ITA, na sexta-feira (19).

As visitas nacionais de Lula se intensificarão nos primeiros seis meses do ano, em decorrência das restrições impostas pelas eleições municipais de outubro. Esse foco interno contrasta com o ano de 2023, quando o presidente percorreu 24 países em 15 viagens internacionais, com previsão de redução de deslocamentos ao exterior neste ano.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: