Lula define Jaques Wagner como candidato na Bahia e sinaliza com ministério para Rui Costa

Metrópoles - A configuração da chapa petista na Bahia em 2022 foi definida com a passagem de Lula pelo estado nos últimos dias. Ficou definido que Jaques Wagner será de fato o candidato ao governo do estado e o senador Otto Alencar, do PSD, candidato ao Senado, com o apoio do PT. Rui Costa, que tinha o plano de ser candidato a presidente pelo PT, ouviu de Lula um recado direto. Disse Lula a Rui na reunião entre os presidentes dos partidos aliados:

“Prepare-se porque o eu e o Brasil vamos precisar muito de você. O Brasil conta com você”.

A frase foi entendida por todos como um recado de que Rui seria convidado para assumir um ministério num eventual governo Lula. O sinal de Lula teve como objetivo apaziguar as relações na Bahia.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE