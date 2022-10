Lula deve declarar apoio a Marília Arraes em PE

O ex-presidente teria entrado em contato com a candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) para acertar detalhes sobre a oficialização do apoio edit

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve declarar apoio à candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (SD) contra Raquel Lyra (PSDB) na disputa do segundo turno. De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (6) pelo jornal Valor Econômico, o ex-presidente teria entrado em contato com Marília para acertar detalhes sobre a oficialização do apoio.

A candidata do Solidariedade, que era do PT, acabou a disputa pelo governo em primeiro lugar, com 23,97% (1.175.651 votos). A tucana teve 20,58% (1.009.556 votos), na segunda posição.

O ex-presidente Lula apoiou o deputado federal Danilo Cabral (PSB) em Pernambuco. O parlamentar ficou na quarta posição, com 18,06% (885.994 votos), atrás do ex-deputado federal Anderson Ferreira (PL), com 18,15% (890.220 votos).

Para o segundo turno, Marília conseguiu apoios do PDT, do PCdoB e do Republicanos. O PCdoB é o partido da vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, que disputou o mesmo cargo na chapa de Danilo Cabral neste ano.

Marília deve associar cada vez mais a imagem de Raquel Lyra com a de Bolsonaro. A candidata do PSDB apoiou Simone Tebet (MDB-MS) no primeiro turno da eleição presidencial.

Números

O ex-presidente Lula teve 65,27% dos votos válidos (3.558.322 votos) em Pernambuco e Bolsonaro (PL), 29,91% (1.630.938) no primeiro turno da eleição presidencial. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) teve 2,38% (130.015 votos) e Simone Tebet (MDB), em quarto lugar, com 1,77% (96.570 votos) no estado.

No País, Lula somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

A emedebista Simone Tebet ficou na terceira posição, com 4,16% dos votos (4,9 milhões de votos). Ciro apareceu em quarto lugar, com 3% (3,5 milhões).

Alianças

Dos três partidos que declararam apoio a Marília no segundo turno, o PCdoB apoiou Lula no primeiro turno. O PDT teve candidatura própria, com Ciro Gomes, e o Republicanos apoiou Bolsonaro.

Além do PCdoB, o petista conseguiu o apoio de outras oito legendas no primeiro turno: PT, PSB, Solidariedade, PSOL, Rede, Avante, Agir (antigo PTC) e PV.

O atual ocupante do Planalto teve apoio do próprio partido, o PL, do Republicanos e do PP no primeiro turno.

Para o segundo turno, Lula conseguiu apoio de membros do PDT. Simone também declarou voto nele.

Nessa quarta, o ex-presidente reuniu sete governadores e 16 senadores para ampliar o apoio. Em evento na capital paulista havia membros de dez partidos, incluindo legendas que não fizeram parte da aliança no primeiro turno com o PT.

