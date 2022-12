Lula deve inaugurar trecho de transposição do São Francisco no Ceará

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve inaugurar em seu governo a extensão da transposição do rio São Francisco até o Ceará, informa o Painel da Folha de S.Paulo

O Ramal do Salgado, um dos últimos trechos da transposição do São Francisco, vai ser construído ao longo de 30 meses, durante o terceiro mandato de Lula.

Em sua campanha fracassada pela reeleição, Bolsonaro usou a transposição do rio São Francisco em suas peças eleitorais. Mas ele finalizou apenas trechos do projeto. Quando assumiu a Presidência, as obras de transposição do São Francisco já tinham sido concluídas em mais de 90%.

