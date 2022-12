‘Lula deve tratar estados da mesma forma, de maneira justa’, diz governador eleito de Ceará

Apoie o 247

ICL

Paulo Donizetti de Souza, RBA - O governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que não espera que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva privilegia nenhum estado conforme a votação obtida em outubro. Para Elmano, Lula deve atuar de maneira republicana, “como já fez” quando presidiu o Brasil. “Eu não quero ao Ceará tratamento diferenciado por que Lula teve mais votos aqui. Quero que o estado seja tratado de maneira justa, como deve ser com todos.”

Assim o governador eleito reagiu quando provocado por Juca Kfouri, no programa Entre Vistas da TVT, sobre o fato de Lula ter alcançado do Ceará sua quarta maior votação em termos percentuais. Em outubro, Elmano foi eleito no primeiro turno, com 54% dos votos. No estado, Lula obteve 66% no primeiro turno e 70% no segundo.

Elmano acredita que Lula deve abrir espaço para que todos aqueles que têm projetos possam apresentar ao governo federal. “Como ele já fez quando foi presidente. O gestor podia ser de sua base ou da oposição, mas apresentando projetos, bons projetos eram avaliados.”

O futuro governador do Ceará revela que o presidente eleito já pediu que apresente três grandes projetos de infraestrutura para desenvolvimento do estado. “E disse que vai pedir isso a todos os governadores. E é isso que espero do presidente Lula. Tratamento republicano para com todos. E eu tenho de cumprir o meu dever de apresentar o máximo possível de projetos para todas as áreas.”

Ações integradas

Ele cita como exemplo de projetos bem sucedidos no estado, e que devem ter continuidade, os relacionados ao desenvolvimento da educação. “Os governos anteriores apostaram na educação como elemento central do desenvolvimento do Ceará. Foi assim que o Ceará deixou os piores índices de avaliação”, diz. Ele observa que, segundo avaliação do Ideb, das 100 melhores escolas públicas de ensino fundamental do país, 87 estão no Ceará. E explica que isso resultou de trabalho integrado e pactuado com a atuação das prefeituras e dos profissionais da educação.

Segundo Elmano, a mesma forma integrada de atuação, com gestores locais e engajamento de profissionais e especialistas em outras áreas. “Se os resultados na educação já aparecem com muita força, ainda temos muito a fazer em áreas como saúde e segurança”, admite o governado eleito do Ceará.

O petista espera ainda o investimento em obras de infraestrutura que compensem o abandono do projeto de construção de uma refinaria no estado pelos presidentes anteriores. Mas pondera que todo processo de crescimento e desenvolvimento deve ter como referência a redução da desigualdade e o combate à pobreza.

“Eu quero sr lembrado como um governador quem em quatro anos em nenhum dia esqueci do povo mais pobre do Ceará. Minha vida toda foi advogando em defesa do povo mais pobre. Então, ao final de quatro anos, quero ter melhorado a vida desse povo.”

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.