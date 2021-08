Lula diz que só conversará com Forças Armadas se for eleito

"O que nós vamos fazer com as Forças Armadas é ela cumprir o seu papel constitucional. Se quiser se meter em política, tira a farda, vai virar um cidadão comum e pode ser candidato a qualquer coisa", disse Lula no segundo dia de visita a Pernambuco edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira (16), no segundo de vista a Pernambuco, a atuação política das Forças Armadas no governo de Jair Bolsonaro e defendeu que os militares retornem às suas atribuições previstas na Constituição.

"O que nós vamos fazer com as Forças Armadas é ela cumprir o seu papel constitucional. As Forças Armadas existem para garantir a soberania nacional contra possíveis inimigos internos", afirmou Lula, durante entrevista coletiva no Recife. "Se quiser se meter em política, tira a farda, vai virar um cidadão comum e pode ser candidato a qualquer coisa, nós já tivemos", acrescentou.

Lula deixou claro que só irá conversar com militares se for eleito presidente nas eleições de 2022. "Quando eu ganhar, eu vou conversar porque, aí, eu vou ser chefe deles e vou dizer o que eu penso e qual é o papel deles. Porque a democracia definitivamente não comporta um estado civil governado por quase 6 mil militares que estão em postos de confiança no governo Bolsonaro", afirmou o petista.

Para Lula, o que Jair Bolsonaro está fazendo com as Forças Armadas é um "desprestígio à instituição". "E eu quero que elas sejam fortes, estejam bem armadas, bem preparadas pra não deixar ninguém meter o bedelho aqui", afirmou.

Nesta segunda-feira (16), o ex-presidente Lula visitou o assentamento Che Guevara, do MST, na cidade de Moreno, região metropolitana do Recife, para conhecer as experiências de cultivo da reforma agrária e a campanha Mãos Solidárias, que tem doado toneladas de alimentos nesta pandemia para famílias em situação de insegurança alimentar em todo o estado, numa iniciativa que une o movimentos populares, universidades e a Igreja Católica.

Assista à entrevista do ex-presidente Lula: