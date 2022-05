Lula e Fátima Bezerra lideram no Rio Grande do Norte, diz pesquisa

Eleitores do estado querem o ex-presidente Lula para presidente (57,8%), enquanto Fátima Bezerra (PT) aparece com chances de se reeleger ao governo estadual já no primeiro turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) e a governadora Fátima Bezerra (PT) aparecem liderando as intenções de voto entre o eleitorado do Rio Grande do Norte em pesquisa do Instituto Exatus, divulgada nesta quinta-feira, 19.

Para presidente, 57,8% dos eleitores pretendem votar em Lula no primeiro turno. O segundo colocado do levantamento é Jair Bolsonaro (PL), com 32,1%. Em seguida, vem Ciro Gomes (PDT), com 6,5% e João Doria (PSDB) com 1,2%. Os outros candidatos não chegaram a 1%, enquanto branco ou nulos representam 0,8% e 0,4% dos eleitores do estado não sabem ou não quiseram responder.

Para o governo do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra aparece com chances de se reeleger já no primeiro turno, tendo 38,8% das intenções de voto. O segundo colocado é o empresário Fábio Dantas (Solidariedade), com 13%. Na sequência aparecem o senador senador Styvenson Valentim (Podemos), com 11,8% e Haroldo Azevedo (Patriota), com 1,55%. Os outros candidatos não pontuaram, enquanto branco ou nulos somam 21,5% e 12,7% não sabem ou não responderam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento contou com 2 mil entrevistas em todo o estado do Rio Grande do Norte, feitas entre os dias 12 e 14 de maio. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE