Lula e Janja desembarcam na Bahia para descansar durante o carnaval

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja da Silva chegam à Bahia nesta sexta-feira para descansar durante o período do carnaval.

O casal ficará hospedado na Base Naval de Aratu, localizada a 40 Km do centro de Salvador. O local é uma base militar da Marinha do Brasil e tem importância estratégica devido à sua posição geográfica.

O Palácio do Planalto, no entanto, não confirma a localização do presidente por entender que é uma agenda privada, informa o jornal O Globo.

O local já recebeu o presidente em outros momentos de descanso. Em 2010, por exemplo, Lula foi flagrado na praia ao lado da então primeira-dama, Marisa Letícia.

