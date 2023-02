Lula faz viagem ao Nordeste para mostrar primeiras ações de seu governo

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará nesta semana sua primeira viagem ao Nordeste com o objetivo de fortalecer a agenda positiva de sua gestão. Na terça-feira (14), Lula estará em Santo Amaro da Purificação (BA) para relançar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, desmontado durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o jornal O Globo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo irá firmar parcerias com estados e municípios para terminar as obras paralisadas no âmbito do programa.

“Os estados são mais ágeis nesse tipo de reparo, vamos chamar assim, nessa conclusão. A ideia é contar com essas parcerias para ganhar celeridade e, quem sabe, até o fim do ano entregar todas essas 170 mil (casas)”, disse Costa no sábado (11), durante viagem preparatória ao município

Na quarta-feira (15), Lula viajará para Sergipe para anunciar a retomada de um programa de obras em rodovias federais. “No estado, o presidente vai visitar as intervenções para a duplicação da BR-101.Na semana passada, o petista foi ao Rio inaugurar o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na zona norte da cidade. O presidente anunciou na ocasião um plano de investimentos na área da Saúde para reduzir a fila de espera por cirurgias no SUS”, ressalta a reportagem.

