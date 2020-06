Lula para Dino: “não sabe o orgulho que tenho dos governadores do Nordeste”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o trabalho dos governadores do Nordeste, nesta segunda-feira (29/junho), em live conjunta com o governador do Maranhão Flávio Dino.

"Vocês governadores mostraram que precisa ter competência para enfrentar essa crise”, disse Lula a Dino. “A melhor coisa que foi feita foi o Conselho do Nordeste”, disse, referindo-se ao Comitê Científico do Consórcio do Nordeste, que aconselha os governadores da região no enfrentamento da pandemia. Segundo Lula, é o que o presidente Jair Bolsonaro deveria ter feito.

“As pessoas deveriam ter atuado corretamente orientadas por um governo mas foram desorientadas", afirma. "Se Bolsonaro não mudar sua postura, vamos perder a vida de milhões de companheiros até 2022"

