Lula pede voto para Veneziano ao governo da Paraíba (vídeo)

247 - O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu à população paraibana que vote no senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) para o governo estadual.

"Eu preciso de um governador aliado que me ajude a fazer as coisas que temos que fazer, pra gente acabar com a miséria, com a pobreza e com a fome na Paraíba. Você que confia no Lula pode votar no Veneziano porque as coisas vão acontecer na Paraíba", disse Lula.

De acordo com a pesquisa TV Record/Real Time Big Data, divulgada na última segunda-feira (19), o emedebista conseguiu 17% dos votos e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo da Paraíba. Na primeira colocação apareceu o governador João Azevêdo (PSB), candidato à reeleição, com 33%. Na terceira posição ficou o candidato Nilvan Ferreira (PL), com 15%. Pedro Cunha Lima (PSDB) esteve em quarto lugar, com 14%.

Na pesquisa Ipec, divulgada na última segunda, o ex-presidente apareceu com vitória em primeiro turno. A pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 15, mostrou Lula mais de 10 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. O ex-presidente venceria o candidato do PL com mais de 15 pontos de diferença no segundo turno.

