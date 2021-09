Lula tem 63% das intenções de voto em Pernambuco, mostra pesquisa

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto em Pernambuco para voltar à presidência da República, de acordo com pesquisa realizada pela Múltipla Pesquisa e Consultoria, divulgada nesta sexta-feira (24) pelo blog de Alberes Xavier e a Rede Pernambuco de Rádios.

Com folga, Lula lidera com 63,7%, seguido de longe por Jair Bolsonaro (15%), Ciro Gomes (5,3%) e João Doria (1,1%).

O levantamento ainda mapeou as intenções de voto para o governo do estado.

PUBLICIDADE

O PT também lidera neste cenário, com a maior parte das intenções de voto concentrada no atual senador Humberto Costa (PT), (16,6%), tecnicamente empatado com a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), (16,1%). Na simulação com Marília Arraes como candidata do PT ao governo, a deputada-federal aparece com 22,6%, contra 14,4% de Raquel Lyra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE