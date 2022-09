Lula tem 64% das intenções de voto em Pernambuco, diz Ipec

Na disputa pelo governo estadual, a ex-petista Marília Arraes (Solidariedade) ficou em primeiro lugar, com 34% edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) lidera com folga a disputa presidencial no eleitorado de Pernambuco, com 64% das intenções de voto, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira, 27.

Jair Bolsonaro registrou 23%, Ciro Gomes (PDT), 4%, e Simone Tebet (MDB), 2%. Brancos e nulos somaram 4%, enquanto indecisos representam 2% do eleitorado pernambucano.

Na disputa pelo governo estadual, a ex-petista Marília Arraes (Solidariedade) ficou em primeiro lugar, com 34% .

Foram entrevistados 1.504 eleitores entre 24 e 26 de setembro em 57 cidades pernambucanas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02828/2022.

