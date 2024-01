Lula tira fotos com funcionários da Refinaria Abreu e Lima

Apoie o 247

247 - O presidente Lula tirou nesa quinta-feira (18) fotos com trabalhadores da Refinaria Abreu e Lima, acompanhado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, e os ministros Silvio Costa Filho (Porto e Aeroportos) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia). Lula visita a Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), e anuncia a retomada dos investimentos na instalação petrolífera.

