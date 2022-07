Lula visita a Paraíba no dia 4 de agosto

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na Paraíba no dia 4 de agosto, véspera do prazo final das convenções partidárias. O pré-candidato a governador, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), confirmou a visita após encontro com o petista em São Paulo, nessa segunda-feira (18).

A presença de Lula deve confirmar o apoio do petista a Veneziano governador e a Ricardo Coutinho (PT), ex-governador e pré-candidato ao Senado.

Líder em todas as pesquisas eleitorais, o ex-presidente tem apoio do MDB em pelo menos 11 estados.

